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Gala: Саркози не оценил стиль Брижит Макрон — слишком короткие юбки 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Reuters
Николя Саркози и его супруга Карла Бруни в приватной обстановке имеют привычку язвительно отзываться о стиле первой леди Франции Брижит Макрон, пишет Gala. Об этом стало известно из книги французского журналиста Марка Эндевельда. Как сообщает автор, экс-президент не стесняется критиковать длину юбок супруги Эммануэля Макрона, считая их слишком короткими.
Стиль супруги президента Франции Брижит Макрон, известной своими безупречно подобранными нарядами, по вкусу не всем во Франции, пишет Gala.
Так, из книги журналиста Марка Эндевельда о закулисной стороне избрания Эммануэля Макрона на пост президента стало известно, что бывший президент Николя Саркози за закрытыми дверями «не стесняется критиковать длину юбок Брижит» — на его вкус, они слишком коротки. По словам журналиста, внешний вид первой леди Франции часто становится предметом насмешек и со стороны супруги Саркози Карлы Бруни.
При этом, как отмечает издание, на публике Бруни, которая сама придерживается более консервативного стиля в одежде, не скупится на похвалы Брижит Макрон. Так, в интервью 2017 года певица и бывшая первая леди хвалила стиль своей преемницы, отмечая её умение носить наряды и хорошую фигуру.
Как напоминает журнал, чета Саркози довольно близка с президентом и его супругой и регулярно выражает им свою поддержку. Бруни даже отмечала, что Брижит справляется с ролью супруги президента лучше неё самой.
«Я гораздо слабее Брижит Макрон. Как только я появляюсь рядом с мужем, я сразу устаю… Между супругами Макрон царит мощная гармония», — признавалась Бруни журналистам.
Однако, возможно, за кулисами Саркози высказываются более язвительно, замечает издание.
RT на русском: последние новости
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В мире , Николя Саркози , Франция
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