Действующего президента Украины Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале, не называя источников.
"На официальную часть инаугурации Зеленского приглашены все украинские президенты (кроме Виктора Януковича, ясное дело). То есть Порошенко тоже отправили приглашение", — говорится в сообщении.
По данным издания, в понедельник в 10.00 Зеленский приедет в Верховную раду и принесет присягу. Далее он пешком направится в Мариинский дворец, где будет принимать официальные делегации.
"После этого он отправится на Банковую, где будут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств", — говорится в сообщении.
Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.