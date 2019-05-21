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В Конгрессе заявили, что неуступчивость Трампа чревата импичментом 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Демонстративный отказ президента США Дональда Трампа идти навстречу демократам в Конгрессе чреват процедурой импичмента. С таким предупреждением выступил в понедельник в эфире телекомпании CNN председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).
Его попросили прокомментировать решение Белого дома позволить своему бывшему юрисконсульту Дональду Макгану проигнорировать повестку на слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, связанные с итогами завершенного спецпрокурором Робертом Мюллером расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. "Из-за непокорности президента и его противозаконного поведения становится все сложнее игнорировать альтернативные [меры воздействия], включая импичмент. Мы рассмотрим импичмент и другие альтернативы", — ответил конгрессмен.
"Президент не может быть над законом", — добавил Надлер. Он выразил убежденность в том, что Трамп "поступает во вред себе, если рассчитывает" спровоцировать демократов в Конгрессе на процедуру импичмента. "Мы размышляем надо многим и просто можем сделать это [отстранить от должности]", — добавил глава комитета.
Ранее в интервью телекомпании ABC пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что Белый дом не разрешит Макгану представить Конгрессу США документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и, как напомнила ABC, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивается явки Макгана на слушания. Демократ требовал от него предоставить все запрошенные документы и дать показания в комитете.
Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.
Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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В мире , Видео , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Конгресс США , Министерство юстиции США , телеканал АВС , Нью-Йорк , США
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