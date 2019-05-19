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Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек. Утвержденный Белым домом список опубликовал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на своей странице в твиттере.
Согласно документу, главой американской делегации станет глава минэнерго США Рик Перри. Кроме того, в нее войдут сам Волкер, посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, глава департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности США при президенте Александр Видман, а также исполняющий обязанности председателя американской дипмиссии на Украине Джозеф Пеннингтон.
В комментарии к списку Волкер написал, что с нетерпением ждет возможности поблагодарить действующего президента Украины Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной во время его президентства. Кроме того, он рассчитывает на продолжение такого сотрудничества с Зеленским.
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая в Киеве.
Ранее сообщалось, что Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого.
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Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Рик Перри , Курт Волкер , ЕС , Госдеп США , Минэнерго , США
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