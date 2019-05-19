Сигнал популистских партий остальной Европе состоит в нежелании конфронтации с Россией, заявила РИА Новости лидер французского "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен.
В субботу она приняла участие в крупной манифестации в Милане, организованной итальянской партий "Лига" в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.
"У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация (в отношениях) европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России", — сказала она.
"Лига" и ее лидер, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, провели в субботу в Милане шествие и митинг с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы. Помимо Ле Пен в Милан прибыли глава голландской Партии свободы, лидеры болгарской партии "Воля", чешской "Свободы и прямой демократии" и словацкой "Мы — семья", а также евродепутаты и политики из Германии, Эстонии, Бельгии, Дании, Финляндии и Австрии.