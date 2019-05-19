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Трамп может помиловать военных преступников 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп потребовал подготовить документы, необходимые для помилования нескольких американских военнослужащих, осуждённых за военные преступления.
Как сообщает The New York Times, скорее всего, Трамп объявит о своём решении 27 мая в День поминовения, когда в США вспоминают всех американских солдат, погибших в войнах. По данным издания, Белый дом уже направил соответствующие запросы в управление прокурора по помилованию при Министерстве юстиции.
Чиновники из администрации Трампа рассказали изданию о том, что американский лидер может помиловать командира группы отряда спецназа Эдварда Галлахера, который 25 мая должен предстать перед судом. Бывший военнослужащий обвиняется в убийстве пленного и стрельбе по гражданским лицам во время службы в иракском Мосуле, сообщает РИА Новости.
News.ru ранее писал о том, что вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум помиловал почти 600 заключённых в честь священного месяца Рамадан.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Минюст РФ , РИА Новости , New York Times
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