Трамп может помиловать военных преступников

Президент США Дональд Трамп потребовал подготовить документы, необходимые для помилования нескольких американских военнослужащих, осуждённых за военные преступления.

Как сообщает The New York Times, скорее всего, Трамп объявит о своём решении 27 мая в День поминовения, когда в США вспоминают всех американских солдат, погибших в войнах. По данным издания, Белый дом уже направил соответствующие запросы в управление прокурора по помилованию при Министерстве юстиции

Чиновники из администрации Трампа рассказали изданию о том, что американский лидер может помиловать командира группы отряда спецназа Эдварда Галлахера, который 25 мая должен предстать перед судом. Бывший военнослужащий обвиняется в убийстве пленного и стрельбе по гражданским лицам во время службы в иракском Мосуле, сообщает РИА Новости.

News.ru ранее писал о том, что вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум помиловал почти 600 заключённых в честь священного месяца Рамадан.