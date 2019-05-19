Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией , а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала "НАШ".

По его словам, Украина — это "теневое" государство, где все решения принимаются "за кулисами". При этом он подчеркнул, что Порошенко надеется взять реванш у Зеленского за поражение на выборах через несколько месяцев.

"Зеленскому говорят: "Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим". То, что делал Порошенко, — это нашпиговывал везде своих людей. Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека — все это рассчитано на реванш через несколько месяцев", — сказал Саакашвили.

Кроме того, бывший президент Грузии отметил, что если Зеленского "затащят за кулисы", то его будет ожидать судьба "хуже Ющенко".

Саакшвили также заявил, что Зеленский может забыть о переговорах с Россией, потому что Москва якобы "недоговороспособна".

"Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна", — считает он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, когда президент Украины Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, а в феврале 2018 года его выслали в Польшу, с территории которой он осенью 2017-го незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.