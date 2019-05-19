Трамп отрицает конфликт между госсекретарём и советником по нацбезопасности

Дональд Трамп заявил, что между его советником по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарём Майком Помпео нет серьёзных разногласий. Ранее американские СМИ сообщали, что эти члены администрации президента США конфликтуют из-за позиций по иранскому вопросу. Эксперты считают, что Помпео и Болтон действительно придерживаются различных точек зрения на отношения с исламской республикой, однако в этом нет ничего необычного. Между тем аналитики отмечают, что Трамп не может определиться с внешнеполитическом курсом в отношении Тегерана , и это даёт повод для борьбы сторонников жёсткого и мягкого подходов в окружении американского лидера.

Конфликта между госсекретарем Майком Помпео и советником национальной безопасности Джоном Болтоном нет. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов во время визита в Национальную ассоциацию риелторов. По словам главы Белого дома, он абсолютно доволен работой обоих сотрудников своей администрации.

«Майк Помпео делает отличную работу. Болтон делает отличную работу. Послушать СМИ, так у нас какой-то конфликт», — цитирует телекомпания ABC заявление Трампа.

Особое возмущение президента вызвало то, что о разногласиях в команде главы государства журналисты сообщают, не называя имён и фамилий своих «высокопоставленных информаторов».

«Говорят, информация из конфиденциальных источников. Вы замечали, что имена людей больше не указывают, и везде оговаривается: «Источник сообщает»… (За источником. — RT) нет реального, живого человека. Это всё выдумки», — возмутился Трамп.

О том, что два видных представителя президентской команды, во многом определяющие внешнеполитический курс Белого дома, придерживаются диаметрально противоположных подходов в отношении Ирана , рассказало издание Politico.

Ссылаясь на анонимные источники, журналисты издания утверждают, что Помпео и его спецпредставитель по Ирану Брайан Хук якобы подталкивают Трампа к дипломатическому решению вопроса взаимоотношений с Тегераном. Госсекретарь, по данным Politico, считает, что необходимо усадить иранские власти за стол переговоров. В этом якобы, с точки зрения Помпео, заключается конечная цель давления, которое сейчас оказывают США на Тегеран.

Болтон, напротив, к перспективе переговоров относится крайне скептически и считает, что Соединённые Штаты должны не ослаблять санкции и психологическую войну до тех пор, пока власть в Иране не сменится, утверждает Politico.

По данным издания, Трамп склоняется к поддержке позиции госсекретаря. Politico пишет, что это «поражение» советника по национальной безопасности в значительной мере объясняется его личными качествами.

«Болтон идёт на сотрудничество без особой охоты — предпочитает делать дела сам. Помпео же по природе своей человек более расположенный к совместной работе. И даже когда его самого к этому не тянет, он всё равно считает, что с ним надлежит сотрудничать, поскольку он — госсекретарь», — цитируют журналисты неназванного бывшего сотрудника администрации Трампа, сохранившего тесные связи с Помпео.

Проблема единого сценария

Американская пресса упрощённо интерпретирует процессы, которые происходят в администрации Трампа, считают аналитики.

«Говорить о противостоянии Помпео и Болтона не совсем верно. Противостоять друг другу могут только чиновники, имеющие сопоставимые возможности. В данном случае ситуация иная. Помпео — это глава Госдепартамента, огромной структуры, прямо отвечающей за внешнюю политику страны. Болтон — всего лишь советник президента по национальной безопасности. Его аппаратный вес невелик просто в силу его должности. Кроме того, из-за своего характера он не создал сильной персональной команды. Поэтому влияние Помпео несоизмеримо выше, чем у Болтона», — рассказал в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Эксперт обращает внимание на то, что оба чиновника — это, прежде всего, члены команды Трампа. Не они подталкивают главу государства к каким-либо решениям, а он их использует для продвижения своего внешнеполитического курса, в том числе в отношении Ирана, считает Брутер.

«Трампу нужен «злой следователь», который во всех случаях сразу же предложит агрессивные действия на грани военной операции. Эту роль играет Болтон. Помпео более опытен и информирован, поэтому Трамп отвёл ему другую роль, связанную с иным кругом задач. Но в целом и линия советника по национальной безопасности, и линия госсекретаря не противоречат линии президента», — говорит эксперт.

Владимир Васильев. Проблема заключается в том, что Трамп сам не имеет чёткой продуманной стратегии в отношении Ирана, и «в этих условиях члены команды могут сыграть более значительную роль, чем им отвёл президент», считает главный научный сотрудник Института США и Канады

В беседе с RT он напомнил, что отношения США и Ирана резко обострились после того, как Вашингтон в 2018 году вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

По словам эксперта Трамп не просчитал последствия такого шага. Трамп понимал, что его действия не одобрят Россия и Китай, но надеялся, что европейские союзники США — Великобритания, Франция, Германия — со временем его поддержат. Однако Европа своё негативное отношение к выходу США из СВПД до сих пор не изменила.

«В результате сейчас Америка оказалась в положении, когда непонятно, что делать дальше. Сохранять и усиливать санкции? Но они не дадут, по крайней мере, быстрого эффекта, особенно когда Евросоюз их не одобряет и придумывает способы, как бы их обойти. Выбрать силовое решение? Но оно чревато затяжной войной на Ближнем Востоке с неблагоприятными для США последствиями. Да и денег на неё у американцев нет», — говорит Васильев.

При этом эксперт отмечает, что Помпео и Болтон — не только члены команды Трампа, но и в силу своих должностей и убеждений, представители двух идейных течений в американском истеблишменте, в каждом из которых имеется свой рецепт выхода из иранского тупика.

Прелюдия к возможным отставкам

СВПД — это идея администрации предшественника Трампа, президента Барака Обамы , её автором был занимавший в то время пост госсекретаря Джон Керри , и разработчики «ядерной сделки» с Ираном из Госдепа никуда не ушли, напоминают эксперты.

«Помпео была поставлена задача: реформировать американское внешнеполитическое ведомство. Он должен был в том числе убрать оттуда людей Обамы. Но Помпео с реформой Госдепа не справился, и это вызвало большое недовольство Трампа», — сказал в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Поэтому в Госдепе много сторонников возврата к наследию Обамы, отмечает эксперт. Они будут громче напоминать о себе по мере того, как станет очевидно, что политика Трампа в отношении Ирана заходит в тупик, считает эксперт.

«Болтон, в отличие от Помпео, считается узколобым представителем консервативного крыла республиканцев, которое зациклено на немедленном простом решении сложных проблем. Отнюдь не случайно с его именем связывают недавнюю попытку сменить власть в Венесуэле», — говорит Владимир Васильев.

Не исключено, что статья в Politico была направлена персонально против Болтона, предположил эксперт. Анонимные информаторы издания изображают советника по нацбезопасности человеком, к мнению которого Трамп не прислушивается.

«В американском истеблишменте у Болтона много противников, и их число увеличивается. Виной этому — его взгляды и вздорные идеи. Поэтому в СМИ уже появилось немало материалов, где Трампу в той или иной форме советуют избавиться от Болтона», — отмечает Васильев.

Впрочем, не исключено, что американский президент избавится и от Помпео, полагает Дмитрий Дробницкий.