Меркель высказалась на тему скандала в Австрии

По мнению федерального канцлера Германии, это ещё раз подтверждает, что Европа — это объединение стран, которые сотрудничают на базе общих демократических ценностей.

Мы имеем дело с течениями, популистскими течениями, которые во многих сферах этими ценностями пренебрегают, которые хотят разрушить Европу наших ценностей. Мы должны решительно им противостоять, — приводит слова немецкого политика «Интерфакс».

Поводом к парламентским переменам в альпийской республике послужил скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиана Штрахе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской партией и объявил о намерении скорого проведения досрочных выборов в парламент страны, писал News.ru.