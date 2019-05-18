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Меркель высказалась на тему скандала в Австрии 

News.ru 1 час назад
Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press
Скандалу в Австрии, где канцлер Себастьян Курц накануне объявил о досрочных парламентских выборах, дала оценку Ангела Меркель.
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По мнению федерального канцлера Германии, это ещё раз подтверждает, что Европа — это объединение стран, которые сотрудничают на базе общих демократических ценностей.
Мы имеем дело с течениями, популистскими течениями, которые во многих сферах этими ценностями пренебрегают, которые хотят разрушить Европу наших ценностей. Мы должны решительно им противостоять, — приводит слова немецкого политика «Интерфакс».
Поводом к парламентским переменам в альпийской республике послужил скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиана Штрахе.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской партией и объявил о намерении скорого проведения досрочных выборов в парламент страны, писал News.ru.
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Комментарии1
В мире , Европа , Ангела Меркель , Себастьян Курц , Интерфакс , Австрия
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