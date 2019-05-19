В Грузии начались выборы в местные органы власти

Кроме того, в Тбилиси в мтацминдском мажоритарном округе №1 состоятся промежуточные выборы в парламент Грузии. Избиратели решат, кто займет кресло, освободившееся после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом.

В воскресенье состоятся внеочередные выборы мэров муниципалитетов Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатура и Зугдиди, а в местных мажоритарных избирательных округах Сагареджо, Ахмета, Адигени, Ткибули, Зестафони, Чиатура, Озургети и Цхалтубо пройдут промежуточные выборы в горсоветы, называемые в Грузии "сакребуло".

По данным ЦИК, голосование стартует в 8.00 (7.00 мск) на 410 избирательных участках. Всего принимать участие в голосовании будут более 402 тысяч избирателей, то есть более 11% от общего населения страны. За выборами будут наблюдать более 6 тысяч представителей 49 местных организаций и 47 представителей семи международных организаций.

Накал страстей больше всего бушует вокруг выборов мэра Зугдиди, где основная борьба ведется между Георгием Шенгелия от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" и Сандрой Руловс от оппозиционной "Силы в единстве", в которую также входит некогда правившее в стране Единое национальное движение. Руловс — бывшая первая леди, жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На парламентских выборах 2016 года она была кандидатом от зугдидского одномандатного округа, но не смогла победить в первом туре, а идти во второй отказалась.

В преддверии выборов между сторонниками двух партий неоднократно происходили словесные и физические стычки. Оппозиция обвиняет представителей правящей партии в попытке сфальсифицировать итоги выборов, а в "Грузинской мечте" предполагают, что "Нацдвижение" готовит ряд провокаций в ходе избирательного процесса.

Место мэра Зугдиди стало вакантным после того, как осенью 2018 года с должности ушел Лаша Гогия. Позже Гогия и его бывшего заместителя задержали по обвинению во взяточничестве.