В Грузии начались выборы в местные органы власти 

Выборы мэров пяти городов и членов горсоветов начались в Грузии, в небольшом городе Зугдиди против кандидата правящей партии баллотируется жена экс-президента Михаила Саакашвили.
Кроме того, в Тбилиси в мтацминдском мажоритарном округе №1 состоятся промежуточные выборы в парламент Грузии. Избиратели решат, кто займет кресло, освободившееся после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом.
В воскресенье состоятся внеочередные выборы мэров муниципалитетов Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатура и Зугдиди, а в местных мажоритарных избирательных округах Сагареджо, Ахмета, Адигени, Ткибули, Зестафони, Чиатура, Озургети и Цхалтубо пройдут промежуточные выборы в горсоветы, называемые в Грузии "сакребуло".
По данным ЦИК, голосование стартует в 8.00 (7.00 мск) на 410 избирательных участках. Всего принимать участие в голосовании будут более 402 тысяч избирателей, то есть более 11% от общего населения страны. За выборами будут наблюдать более 6 тысяч представителей 49 местных организаций и 47 представителей семи международных организаций.
Накал страстей больше всего бушует вокруг выборов мэра Зугдиди, где основная борьба ведется между Георгием Шенгелия от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" и Сандрой Руловс от оппозиционной "Силы в единстве", в которую также входит некогда правившее в стране Единое национальное движение. Руловс — бывшая первая леди, жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На парламентских выборах 2016 года она была кандидатом от зугдидского одномандатного округа, но не смогла победить в первом туре, а идти во второй отказалась.
В преддверии выборов между сторонниками двух партий неоднократно происходили словесные и физические стычки. Оппозиция обвиняет представителей правящей партии в попытке сфальсифицировать итоги выборов, а в "Грузинской мечте" предполагают, что "Нацдвижение" готовит ряд провокаций в ходе избирательного процесса.
Место мэра Зугдиди стало вакантным после того, как осенью 2018 года с должности ушел Лаша Гогия. Позже Гогия и его бывшего заместителя задержали по обвинению во взяточничестве.
Выборы будут действительны при любой явке. Победителем станет кандидат, который наберет более половины голосов проголосовавших избирателей. Если этого не произойдет, будет назначен второй тур. Глава МВД Грузии Георгий Гахария ранее издал специальный приказ об обеспечении проведения выборов 19 мая в свободной, демократичной и безопасной среде.