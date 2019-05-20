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Правящая партия Грузии победила на выборах в местные органы 

News.ru + ещё 17 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что кандидаты в мэры городов Зугдиди, Хуло, Марнеули, Чиатуры и Зестафони от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждают в первом туре внеочередных выборов.
По поступившей нам информации, наши кандидаты везде лидируют и побеждают в первом же туре. Что же касается Тбилиси, то тут у нас, скорее всего, будет второй тур, — цитирует ТАСС слова Бахтадзе.
Как писал News.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обеспокоена из-за антиконституционного призыва экс-главы государства Михаила Саакашвили к членам созданной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и её сторонникам, в котором он их призвал идти в наступление на власть во время выборов.
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В мире , Кавказ , Саломе Зурабишвили , Михаил Саакашвили , ИТАР-ТАСС , Грузия , Зугдиди
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