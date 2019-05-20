Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что кандидаты в мэры городов Зугдиди, Хуло, Марнеули, Чиатуры и Зестафони от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» побеждают в первом туре внеочередных выборов.
По поступившей нам информации, наши кандидаты везде лидируют и побеждают в первом же туре. Что же касается Тбилиси, то тут у нас, скорее всего, будет второй тур, — цитирует ТАСС слова Бахтадзе.
Как писал News.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что обеспокоена из-за антиконституционного призыва экс-главы государства Михаила Саакашвили к членам созданной им оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и её сторонникам, в котором он их призвал идти в наступление на власть во время выборов.