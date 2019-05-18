Порошенко на прощание наградил Курта Волкера орденом

Орден князя Ярослава Мудрого вручается за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством, напоминает ТАСС. Эта государственная награда учреждена в 1995 году и до учреждения в 2008 году ордена Свободы была высшим орденом, которым на Украине награждали иностранцев.

Указ о награждении Волкера Порошенко издал 18 мая, за два дня до окончания срока своего президентства. Ранее, 14 мая, он наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера за его личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС . Орден Юнкеру Порошенко вручил в Брюсселе. Сообщалось, что на прощальной встрече с Порошенко Юнкер даже расплакался.