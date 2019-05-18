Украинские военные получили ранения в Донбассе

Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).

Эти данные представлены по состоянию на 18:00.

Как рассказали в штабе, с утра противник семь раз нарушил режим прекращения огня. Военные стреляли из артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения боевых машин пехоты. Также в ход шли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Все обстрелы зафиксировали в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Когда противники открыли огонь, трое военнослужащих ООС получили ранения. Тогда военные открыли ответный огонь. Пока не известно, есть ли жертвы со стороны военных Донбасса.