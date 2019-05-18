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Украинские военные получили ранения в Донбассе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Эти данные представлены по состоянию на 18:00.
Как рассказали в штабе, с утра противник семь раз нарушил режим прекращения огня. Военные стреляли из артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения боевых машин пехоты. Также в ход шли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Все обстрелы зафиксировали в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Когда противники открыли огонь, трое военнослужащих ООС получили ранения. Тогда военные открыли ответный огонь. Пока не известно, есть ли жертвы со стороны военных Донбасса.
Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского рассказали о его готовности к диалогу по Донбассу, писала «Газета.ru». Диалог должен пройти в рамках нормандского формата.
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В мире , Владимир Зеленский , Газета.Ru
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