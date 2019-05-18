Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай призвал США не заходить «слишком далеко» в действиях против Пекина 

Р-Спорт + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео выразил протест в связи с последними действиями Вашингтона в отношении Пекина и призвал "не заходить слишком далеко", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
Китайский министр отметил, что за последнее время американская сторона различными действиями и заявлениями подрывает интересы Китая, в том числе оказывая давление на деятельность китайских компаний политическими методами.
"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим. Мы настоятельно призываем американскую сторону не заходить слишком далеко", — приводятся слова Ван И на сайте МИД.
Р-Спорт: последние новости
Рада рассмотрит семь постановлений по дате инаугурации Зеленского Песков: Россия заинтересована в работе ПАСЕ и СЕ на равноправной основе Небензя ответил на сомнения постпреда Великобритании в российской медицине
В мире , Азия , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады19
В России разрабатывают новую ракету
Стали известны главные гости на инаугурации Зеленского194
Порошенко сделал заявление по Крыму6
Язвительный ролик финалиста «Голоса» взорвал Сеть236
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Стали известны главные гости на инаугурации Зеленского
В мире Украина
Дело брошенной в поликлинике девочки получило продолжение
Происшествия
Массовый конфликт. В поезде подрались 14 пассажиров
Происшествия
Язвительный ролик финалиста «Голоса» взорвал Сеть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение