Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео выразил протест в связи с последними действиями Вашингтона в отношении Пекина и призвал "не заходить слишком далеко", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
Китайский министр отметил, что за последнее время американская сторона различными действиями и заявлениями подрывает интересы Китая, в том числе оказывая давление на деятельность китайских компаний политическими методами.
"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим. Мы настоятельно призываем американскую сторону не заходить слишком далеко", — приводятся слова Ван И на сайте МИД.