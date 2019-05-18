Китай призвал США не заходить «слишком далеко» в действиях против Пекина

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео выразил протест в связи с последними действиями Вашингтона в отношении Пекина и призвал "не заходить слишком далеко", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

Китайский министр отметил, что за последнее время американская сторона различными действиями и заявлениями подрывает интересы Китая, в том числе оказывая давление на деятельность китайских компаний политическими методами.