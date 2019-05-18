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Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады 

Газета.Ru 47 минут назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной Рады "неудобствами" в ответ на назначение даты его инаугурации на 20, а не 19 мая. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в фейсбуке.
Делайте выводы: Зеленский «нахамил» депутатам
По словам Зеленского, он настаивал на проведении инаугурации именно 19 мая, чтобы избежать пробок на дорогах, так как это выходной день. Избранный президент извинился перед своими подписчиками за неудобства, которые им устроила Рада, и пообещал доставить неудобства самим депутатам.
"Рада создала неудобства нам, а мы, обещаю, устроим их им", — сказал Зеленский.
Инаугурация Зеленского назначена на понедельник, 20 мая. Сам избранный президент настаивал на проведении церемонии в воскресенье, 19 мая. Политик также заявлял, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права распустить Раду в установленные законом сроки.
Ранее в штабе Зеленского прокомментировали проект указа о роспуске Рады.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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