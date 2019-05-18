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На Украине подсчитали убыль населения в 2019 году 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная служба статистики Украины подсчитала сокращение численности страны за три месяца 2019 года.
С января по март 2019 года численность населения сократилась на 73,7 тыс. человек, передают «Украинские новости» со ссылкой на госслужбу статистики.
По тем же данным, численность населения на 1 апреля составляла 42 млн 79,5 тыс. человек.
Отмечается, что количество умерших по-прежнему сильно превышает количество рожденных, на 100 умерших приходится 48 новорожденных.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года, когда главой государства был Виктор Янукович.
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