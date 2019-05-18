Шарий рассказал, от чего ему хотелось плакать

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал об одной вещи, к которой испытывал отвращение с самого детства; блогер признался, что от одной мысли об этом ему хотелось плакать.

«С детства у меня было отвращение к одной вещи. Ну, ко многим было отвращение (жирная курица руками, тараканы, липкий пол, волосы у женщин на лице и т.д.), но основная — ходить на работу. Я как представлял себе, что восемь часов каждый день ты в офисе или в цеху — мне очень хотелось плакать», — написал он в Instagram.

«Я читал книги о морских путешествиях, я переходил пустыню вместе с Лоуренсом Аравийским, я летал над облаками с Говардом Хьюзом и опускался на дно с загорелым Кусто. Фильмы «На ярком солнце» или «Голубая бездна» формировали мое представление о прекрасных местах, где хочется болтаться без дела в хорошей компании. И вдруг — офис», — рассказал Шарий.

Позднее он все-таки «вкусил этого хождения на работу». «И я точно знаю — многим нравится. Многие — поэты офисов и кабинетов, галстуков и папочек с бумагами. Я — нет. Я так не могу. И ежедневно благодарю Бога за то, как живу», — добавил он.

«Не жалейте меня, бродягу. Мне так нравится», — заключил Шарий.

Анатолий Шарий родился в Киеве. Ведет видеооблог на YouTube, систематически критикуя события на Украине, связанные с Майданом. В апреле 2019 года число подписчиков канала Шария достигло 2 млн человек. Объявлен в розыск на родине. По информации в открытых источниках, проживает в Нидерландах.

Ранее Шарий рассказал, как добился увольнения фигурантов скандала вокруг украинской учительницы музыки, которая была уволена за то, что ознакомила детей с советскими песнями.