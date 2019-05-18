Порошенко дал совет Зеленскому

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Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому 

ТАСС + ещё 2 29 минут назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко дал ряд напутствий избранному главе государства Владимиру Зеленскому, который в понедельник приступит к исполнению своих должностных обязанностей. Соответствующее заявление Порошенко сделал в субботу, выступая в центре Киева по случаю Дня Европы.
"Послезавтра приступит к работе новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС", — заявил Порошенко, подчеркнув, что "это нельзя игнорировать".
Затем он перечислил свои пожелания.
"Берегите доверие и солидарность Европейского Союза с Украиной", — в первую очередь заявил действующий лидер. Во-вторых, Порошенко посоветовал Зеленскому "укреплять мировую солидарность, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и поддерживает украинские реформы". "Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю", — обратился он к своему преемнику.
Кроме этого, Порошенко заявил о необходимости продолжать выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, а также о зоне свободной торговли, вести "секторальную работу с ЕС по направлениям, которые зафиксированы, — цифровой союз, энергетический союз, таможенный союз, шенгенский союз". Порошенко выразил надежду, что эти направления будут реализованы уже в текущем году.
Самым главным заданием для Зеленского он назвал создание условий для того, чтобы к 2023 году Украина соответствовала критериями членства в ЕС.
" [Необходимо] подать заявку для полноправного членства в ЕС и подписать план действий относительно членства в НАТО", — подчеркнул Порошенко, повторив в очередной раз, что в следующем году на саммите Североатлантического альянса Украина "заявит о своем твердом намерении присоединиться к союзу".
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10:00.
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Комментарии1
В мире , Видео , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО
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