Порошенко дал совет Зеленскому

Беречь доверие ЕС и давить на Россию санкциями. Какие советы Порошенко дал Зеленскому

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал ряд напутствий избранному главе государства Владимиру Зеленскому , который в понедельник приступит к исполнению своих должностных обязанностей. Соответствующее заявление Порошенко сделал в субботу, выступая в центре Киева по случаю Дня Европы.

"Послезавтра приступит к работе новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС", — заявил Порошенко, подчеркнув, что "это нельзя игнорировать".

Затем он перечислил свои пожелания.

"Берегите доверие и солидарность Европейского Союза с Украиной", — в первую очередь заявил действующий лидер. Во-вторых, Порошенко посоветовал Зеленскому "укреплять мировую солидарность, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и поддерживает украинские реформы". "Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю", — обратился он к своему преемнику.

Кроме этого, Порошенко заявил о необходимости продолжать выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, а также о зоне свободной торговли, вести "секторальную работу с ЕС по направлениям, которые зафиксированы, — цифровой союз, энергетический союз, таможенный союз, шенгенский союз". Порошенко выразил надежду, что эти направления будут реализованы уже в текущем году.

Самым главным заданием для Зеленского он назвал создание условий для того, чтобы к 2023 году Украина соответствовала критериями членства в ЕС.

" [Необходимо] подать заявку для полноправного членства в ЕС и подписать план действий относительно членства в НАТО", — подчеркнул Порошенко, повторив в очередной раз, что в следующем году на саммите Североатлантического альянса Украина "заявит о своем твердом намерении присоединиться к союзу".

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10:00.