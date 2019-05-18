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Штаб Зеленского позвал на инаугурацию президента Грузии 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила приглашение на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу грузинского лидера.
В сообщении администрации Зурабишвили отмечается, что ее аппарат получил официальное приглашение на инаугурацию, которая пройдет 20 мая.
Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину.
Во время президентского срока Саакашвили Зурабишвили занимала пост министра иностранных дел. Зурабишвили отказалась возвращать Саакашвили грузинское гражданство после того, как выиграла президентские выборы.
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В мире , Украина , Саломе Зурабишвили , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , РИА Новости , Грузия
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