Уголовное расследование в отношении действующего главы Украины Петра Порошенко может быть инициировано сразу же после завершения церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Об этом заявил экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на родину после эмиграции.
Наша большая юридическая команда в самый первый день после инаугурации Владимира Зеленского планирует начать подачу заявлений (задокументировано уже 10) о преступлениях Порошенко, — приводит портал «Страна.ua» слова Портнова.
Он подчеркнул, что если новые власти не подключатся к привлечению Порошенко к ответственности, то его юристы сделают всё, чтобы давление общественности вынудило правоохранительные органы принимать меры.
Я абсолютно убеждён, что первые же ходатайства в суд по мере пресечения Порошенко будут удовлетворены. Но я бы начинал параллельно работу и по аресту активов Порошенко и его команды, — заключил Портнов.
Ранее News.ru писал о том, что действующий президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз попытался дать положительную оценку своей президентской пятилетке и своей работе в качестве главы государства. По его мнению, объективно оценивать пройденный с 2014 года путь пока рано, всё по своим местам должно расставить время.