Порошенко может оказаться в тюрьме после инаугурации Зеленского

Наша большая юридическая команда в самый первый день после инаугурации Владимира Зеленского планирует начать подачу заявлений (задокументировано уже 10) о преступлениях Порошенко, — приводит портал «Страна.ua» слова Портнова.

Он подчеркнул, что если новые власти не подключатся к привлечению Порошенко к ответственности, то его юристы сделают всё, чтобы давление общественности вынудило правоохранительные органы принимать меры.

Я абсолютно убеждён, что первые же ходатайства в суд по мере пресечения Порошенко будут удовлетворены. Но я бы начинал параллельно работу и по аресту активов Порошенко и его команды, — заключил Портнов.

Ранее News.ru писал о том, что действующий президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз попытался дать положительную оценку своей президентской пятилетке и своей работе в качестве главы государства. По его мнению, объективно оценивать пройденный с 2014 года путь пока рано, всё по своим местам должно расставить время.