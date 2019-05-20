Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко может оказаться в тюрьме после инаугурации Зеленского 

News.ru + ещё 110 43 минуты назад
Фото: Reuters
Уголовное расследование в отношении действующего главы Украины Петра Порошенко может быть инициировано сразу же после завершения церемонии инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Об этом заявил экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на родину после эмиграции.
Наша большая юридическая команда в самый первый день после инаугурации Владимира Зеленского планирует начать подачу заявлений (задокументировано уже 10) о преступлениях Порошенко, — приводит портал «Страна.ua» слова Портнова.
Он подчеркнул, что если новые власти не подключатся к привлечению Порошенко к ответственности, то его юристы сделают всё, чтобы давление общественности вынудило правоохранительные органы принимать меры.
Я абсолютно убеждён, что первые же ходатайства в суд по мере пресечения Порошенко будут удовлетворены. Но я бы начинал параллельно работу и по аресту активов Порошенко и его команды, — заключил Портнов.
Ранее News.ru писал о том, что действующий президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз попытался дать положительную оценку своей президентской пятилетке и своей работе в качестве главы государства. По его мнению, объективно оценивать пройденный с 2014 года путь пока рано, всё по своим местам должно расставить время.
News.ru: последние новости
Лондон не смог связать отравления в Солсбери и Эймсбери Президент Эстонии выступила против России в ПАСЕ Прокуратура Австрии не увидела в действиях Штрахе преступления
Комментарии4
В мире , Украина , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В жюри пояснили отказ аннулировать итоги Евровидения9
Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»22
Орлова сменила Кудрявцеву на НТВ1
Лондон не смог связать отравления в Солсбери и Эймсбери3
«Ядерный гроб» США отравляет Тихий океан1
Видео
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»
В мире Украина
«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО
В мире Украина
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Политика
Назван первый возможный указ Зеленского
В мире Украина
Рудковская рассказала, чего не хватало Лазареву
Шоу-бизнес
На Газманова подают в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение