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Прокуратура Украины назвала виновных в геноциде крымских татар 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Wikimedia Commons
Украинская генеральная прокуратура установила организаторов и виновных в геноциде крымских татар, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Украинские правоохранители в ходе досудебного расследования пришли к выводу, что депортация крымских татар и других нцменьшинств виноваты экс-заместитель министра НКВД ССР, заместитель НКГБ СССР, замначальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги.
В ведомстве добавили, что для изучения необходимых документов по делу были направлены официальные запросы в Узбекистан, Казахстан и Россию, однако первые две страны проигнорировали запросы, а Россия ответила отказом.
День памяти геноцида жертв геноцида крымскотатарского народа отмечается 18 мая.
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