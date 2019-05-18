Прокуратура Украины назвала виновных в геноциде крымских татар

Украинская генеральная прокуратура установила организаторов и виновных в геноциде крымских татар, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украинские правоохранители в ходе досудебного расследования пришли к выводу, что депортация крымских татар и других нцменьшинств виноваты экс-заместитель министра НКВД ССР, заместитель НКГБ СССР, замначальника Управления войск НКВД СССР по охране железной дороги.

В ведомстве добавили, что для изучения необходимых документов по делу были направлены официальные запросы в Узбекистан, Казахстан и Россию, однако первые две страны проигнорировали запросы, а Россия ответила отказом.

День памяти геноцида жертв геноцида крымскотатарского народа отмечается 18 мая.