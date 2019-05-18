США планируют увеличить военную помощь Украине

Посол Украины США Валерий Чалый заявил, что бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает конгресс, предусматривают увеличение военной помощи Украине по сравнению с текущим годом.

"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", — цитирует Чалого агентство "Укринформ".

По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку министерства Украины по делам ветеранов и ряд программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году — более 700 миллионов долларов. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", — добавил посол.

Он также сообщил, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной и в сфере военно-технической помощи, и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины через усиление санкционной политики.

Посол надеется, что после транзитного периода на Украине новоизбранный президент, правительство и парламент быстро перейдут к содержательной работе.