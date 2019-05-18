Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Ежегодно 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары — ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
В годы Великой Отечественной войны депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары. Больше всего пострадали крымские татары, тогда с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. Их выселение началось 18 мая 1944 года. После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, а в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымскотатарского и других народов Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".