Взлеты и падения Порошенко: какое наследие оставил президент Украины

Порошенко проиграл на выборах главы государства, почти в три раза уступив своему оппоненту — во втором туре он набрал 24,45% голосов. Разочарование политикой Порошенко стало очевидным, гражданам не пришелся по душе и разрыв отношений с Россией , и запрет говорить на русском языке, и повышение тарифов ЖКХ ради кредитов МВФ . Уровень жизни на Украине за пять лет заметно снизился, а конфликт в Донбассе так и не приблизился к развязке, несмотря на данное Порошенко в 2014 году обещание закончить военную операцию в считанные часы.

На посту президента

Вскоре после вступления Порошенко в должность президента в 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС . При этом украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает ЗСТ с ЕС. Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. Исчерпав такие квоты, экспортеры далее могут поставлять свои товары на рынок ЕС без льготных условий. В действительности украинские производители исчерпывают такие квоты в начале года, а остальной экспорт идет без льгот.

К достижениям Порошенко также относят безвизовый режим с ЕС, который вступил в силу с июня 2017 года. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. Однако права на работу или учебу такой режим украинцам не дает.

Порошенко также решил закрепить в конституции стремление страны в ЕС и НАТО . Между тем еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Претендовать на членство в НАТО, по мнению экспертов, Украина в ближайшие 20 лет также не сможет.

Кроме того, в 2014 году Порошенко обещал закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы. Позже ему пришлось извиниться за то, что "дал надежду, которая не сбылась". Несмотря на договоренности о перемирии, добиться устойчивого прекращения огня до сих пор не удается. Киев отказывается от выполнения политической части минских соглашений и прямых переговоров с представителями Донбасса. За пять лет число жертв конфликта достигло почти 13 тысяч.

Антироссийская политика

В то же время Порошенко отличился антироссийской политикой. В течение пяти лет он неоднократно говорил России "последнее прощай", а отношения между государствами из-за позиции Киева достигли низшей точки. Только в 2018 году власти Украины приняли ряд решений, направленных на ухудшение отношений с РФ. В частности, Киев решил не продлевать договор о дружбе с РФ и начал процедуру по выходу из СНГ. Причем из СНГ Украина так и не вышла официально.

Украинские власти ввели санкции против юридических и физических лиц из РФ, ограничили работу российских СМИ в стране, а Верховная рада признала Россию "страной-агрессором". Порошенко на протяжении пяти лет регулярно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Москва на это неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Порошенко также выступал за ограничение использования русского языка на Украине. В феврале 2018 года КС страны признал неконституционным закон об основах языковой политики, предусматривающий возможность использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. При этом, по данным опросов, каждый третий украинец поддерживает предоставление русскому языка статуса государственного.

Церковный раскол

Ровно за год до выборов, в апреле 2018 года, Порошенко призвал предоставить Украине автокефалию. При этом обратился он к Константинополю, хотя Киевская митрополия перешла под юрисдикцию Московского патриархата еще в 1686 году.

В декабре 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине, была образована "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в "соборе".

Константинопольский патриарх 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского патриархата.

Пшик и потемкинские деревни

Руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что основное достижение Порошенко — заключение "Минска-1" (минских соглашений по Донбассу — ред.). "Критиковать за, как говорят патриоты, "позорные" минские соглашения у меня язык не повернется", — сказал он.

Также к достижениям Порошеко политолог отнес безвиз с Евросоюзом и реформу децентрализации, которая усилила позиции местного самоуправления.

Что касается обещания президента реализовать 140 реформ, эксперт назвал это "пшиком" и "потемкинскими деревнями".

В "пассив" Порошенко политолог отнес вопрос мира в Донбассе, который так и остался нерешенным. "Их (партию "Блок Петра Порошенко" — ред.) такая ситуация устраивала — с одной стороны при каждом удобном случае голосить о том, что в стране война и "затыкать" рты оппонентам, а с другой стороны это не мешало делать гешефт на войне, который вылился в банальное мародерство", — пояснил Золотарев.

Также к провалам Порошенко политолог относит "безумную гуманитарную политику", связанную с языковым вопросом и созданием на Украине "новой церкви".

"Эта политика направлена на раскол страны", — отметил он.

Негативом пятилетнего правления Порошенко является также, по мнению Золотарева, катастрофическое падение уровня жизни в стране и чрезмерный рост тарифов на энергоносители, во время которого "чистили карманы украинцев до дыр".

Золотарев считает, что за время "пятилетки" Порошенко в стране произошла деиндустриализация и страна потеряла промышленный потенциал в авиастроении, ракетостроении и судостроении, что привело к массовому выезду украинцев на заработки в РФ, Польшу, Италию, Испанию, Португалию и другие страны. Негативно на населении сказалась и медицинская реформа, "сокращающая поголовье украинцев".