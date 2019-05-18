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США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: eurointegration.com.ua
Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный. Об этом сообщает портал DT.ua со ссылкой на свои источники.
По данным портала, временным поверенным США на Украине может стать Уильям Тейлор, который был послом Соединенных Штатов в Киеве с 2006 по 2009 годы. Источники издания добавили, что в таком статусе он может остаться вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Йованович покинет Украину в мае, за день до инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В мире , США , Украина , Уильям Тейлор , Владимир Зеленский , Мари Йованович
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