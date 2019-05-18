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Отражение ракетного удара по Дамаску попало на видео 

News.ru 1 час назад
Фото: Muhmmad Al-Najjar / Sopa Images/Global Look Press
Ракетный удар по сирийскому Дамаску, нанесённый со стороны контролируемых Израилем Голанских высот, попал на видео.
При этом на кадрах. запечатлённых очевидцем, хорошо видно, столкновение двух светящихся объектов тёмном небе, а также слышны крики мирных жителей, испуганных происходящим.
По данным РИА Новости, видеоролик демонстрирует, как средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают воздушную атаку объектов, запущенных из расположенного на юго-западе страны района Кунейтры.
Официальных данных о том, кто нанёс ракетный удар по сирийской столице пока нет, однако Тель-Авив регулярно совершает воздушные атаки на Сирию, объясняя свои действия предупреждением попадания современных вооружений в руки террористов.
Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке аннексировал регион. Представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС не признаёт Голанские высоты частью Израиля. В российском МИД изменения статуса территорий в обход Совета безопасности назвали прямым нарушением решений ООН.
Ранее News.ru писал о том, что власти Израиля определились с местом расположения будущего населённого пункта, который назовут в честь президента США Дональда Трампа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в ближайшее время решения, связанные со строительством посёлка, будут внесены в кабмин Израиля для утверждения.
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Комментарии
В мире , Армия , Дональд Трамп , МИД , ЕС , ООН , Дамаск , Израиль
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