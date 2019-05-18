Отражение ракетного удара по Дамаску попало на видео

Ракетный удар по сирийскому Дамаску , нанесённый со стороны контролируемых Израилем Голанских высот, попал на видео.

another video shows tonight's allegedly Israeli airstrikes in southwest #Syria near #Damascus pic.twitter.com/zhHfUEcs0v— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 17 мая 2019 г. При этом на кадрах. запечатлённых очевидцем, хорошо видно, столкновение двух светящихся объектов тёмном небе, а также слышны крики мирных жителей, испуганных происходящим.

Video shows the projectiles in #Damascus sky#Syria pic.twitter.com/3lLH0mjCum— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) 17 мая 2019 г. По данным РИА Новости, видеоролик демонстрирует, как средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают воздушную атаку объектов, запущенных из расположенного на юго-западе страны района Кунейтры.

Официальных данных о том, кто нанёс ракетный удар по сирийской столице пока нет, однако Тель-Авив регулярно совершает воздушные атаки на Сирию, объясняя свои действия предупреждением попадания современных вооружений в руки террористов.

Израиль оккупировал Голанские высоты в ходе Шестидневной войны с Сирией в 1967 году. В 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке аннексировал регион. Представитель дипслужбы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС не признаёт Голанские высоты частью Израиля. В российском МИД изменения статуса территорий в обход Совета безопасности назвали прямым нарушением решений ООН