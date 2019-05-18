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Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко 

RT на русском 3 часа назад
Президент Украины Пётр Порошенко уволил бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена с поста своего советника. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — указано в документе.
Расмуссен, возглавлявший НАТО с 2009 по 2014 годы, был назначен советником Порошенко в мае 2016 года.
Как передаёт ФАН, в начале 2019 года Расмуссен заявил, что за время правления Порошенко страна доказала, что «свобода победит», а связь Украины и США «стала намного сильнее, чем когда-либо ранее».
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил 14 советников, своего пресс-секретаря Святослава Цеголко и уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирину Геращенко.
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