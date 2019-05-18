Бывшего главу НАТО уволили с должности советника Порошенко

«Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины», — указано в документе.

Расмуссен, возглавлявший НАТО с 2009 по 2014 годы, был назначен советником Порошенко в мае 2016 года.

Как передаёт ФАН, в начале 2019 года Расмуссен заявил, что за время правления Порошенко страна доказала, что «свобода победит», а связь Украины и США «стала намного сильнее, чем когда-либо ранее».