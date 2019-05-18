Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского

«Учитывая короткий срок, оставшийся до инаугурациионных мероприятий на Украине, понятно, что не идёт речи об участии президента или вице-президента США, поскольку у них тесные графики, утверждённые наперёд», — приводит его слова Укринформ.

Чалый добавил, что к настоящему времени принято решение о том, что на инаугурацию Зеленского из США приедет представительская делегация в составе 15 человек, которая будет иметь статус «президентской».