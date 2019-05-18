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Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не приедут на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.
«Учитывая короткий срок, оставшийся до инаугурациионных мероприятий на Украине, понятно, что не идёт речи об участии президента или вице-президента США, поскольку у них тесные графики, утверждённые наперёд», — приводит его слова Укринформ.
Чалый добавил, что к настоящему времени принято решение о том, что на инаугурацию Зеленского из США приедет представительская делегация в составе 15 человек, которая будет иметь статус «президентской».
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не отправил приглашение России на инаугурацию Зеленского.
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В мире , США , Украина , Майк Пенс , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , МИД , Укринформ
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