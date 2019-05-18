Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время". Об этом пишут "Известия".

По словам Виктории, Юлия может выйти на связь и проинформировать о том, что не намерена возвращаться в Россию. Она пояснила, что одна из подруг пытается продать ее квартиру.

"Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться", — сказала Скрипаль.

Она добавила, что общавшиеся с ее родственниками, пострадавшими в Солсбери, заявили, что Юлию и ее отца Сергея Скрипаля перемещают с места на место, чтобы никто не узнал, где они находятся.

Ранее сообщалось, что об инцидентах в Солсбери и Эймсбери снимут сериал.