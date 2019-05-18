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Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ 

Газета.Ru + ещё 3 18 минут назад
Фото: Reuters
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время". Об этом пишут "Известия".
По словам Виктории, Юлия может выйти на связь и проинформировать о том, что не намерена возвращаться в Россию. Она пояснила, что одна из подруг пытается продать ее квартиру.
"Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться", — сказала Скрипаль.
Она добавила, что общавшиеся с ее родственниками, пострадавшими в Солсбери, заявили, что Юлию и ее отца Сергея Скрипаля перемещают с места на место, чтобы никто не узнал, где они находятся.
Ранее сообщалось, что об инцидентах в Солсбери и Эймсбери снимут сериал.
В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.
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В мире , Сергей Скрипаль , ГРУ , газета "Известия"
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