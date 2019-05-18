Юлия Скрипаль может выступить с заявлением

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия может в ближайшее время выступить с публичным заявлением или очередным видеообращением, сообщают "Известия" со ссылкой на ее двоюродную сестру Викторию Скрипаль.

Весной прошлого года 68-летний Сергей Скрипаль и его 34-летняя дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери. В Британии заявили, что их отравили газом «Новичок» агенты российской военной разведки. Скрипаль после отравления ни разу не появился на публике. В прессе появились утверждения, что он скончался, но британские силовики опровергли эту информацию.

Дочь Скрипаля в прошлом году выступила с видеобращением, сказав, что "хочет вернуться на родину в далёкой перспективе".

"Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России, а это последнее, что связывает Юлию с родиной", — сказала Виктория Скрипаль.

Она отметила, что не общалась с сестрой Юлией с июля прошлого года.

Но вместе с тем их общие знакомые с Сергеем и Юлией Скрипалями общались.

"По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы".

Виктория Скрипаль не исключила, что отравление могло быть инсценировкой Лондона для обострения отношений с Россией.