Трамп требует уголовного расследования Байдена

Отмечается, что журналист поинтересовался у главы государства, нужно ли расследовать финансовые связи между китайским правительством и бизнесом семьи Байдена.

"100%", — сказал Трамп.

Он добавил, что это "позор".

"А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент. Они хотят захватить мир".

Ранее Джо Байден назвал Трампа "нелегитимным президентом".