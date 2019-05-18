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Трамп требует уголовного расследования Байдена 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что журналист поинтересовался у главы государства, нужно ли расследовать финансовые связи между китайским правительством и бизнесом семьи Байдена.
"100%", — сказал Трамп.
Он добавил, что это "позор".
"А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент. Они хотят захватить мир".
Ранее Джо Байден назвал Трампа "нелегитимным президентом".
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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