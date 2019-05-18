Трамп требует уголовного расследования Байдена 

Американский президент Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что журналист поинтересовался у главы государства, нужно ли расследовать финансовые связи между китайским правительством и бизнесом семьи Байдена.
"100%", — сказал Трамп.
Он добавил, что это "позор".
"А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент. Они хотят захватить мир".
Ранее Джо Байден назвал Трампа "нелегитимным президентом".