Экс-сотрудник ЦРУ осуждён на 20 лет за шпионаж в пользу КНР

Бывший сотрудник ЦРУ 62-летний Кевин Мэллори получил 20 лет лишения свободы за передачу властям Китая секретных документов.

Как сообщает Минюст США, приговор вынес суд в штате Виргиния. В 2018 году присяжные признали Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая, отмечает РИА Новости.

Отмечается, что обвинения экс-сотруднику ЦРУ были предъявлены в конце июня 2017 года. В том году он дважды посещал Китай. Согласно материалам суда, Мэллори передал китайским спецслужбам три документа.

Как ранее писал News.ru, суд штата Вирджиния вновь арестовал информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Она повторно отказалась ответить на вопросы присяжных по делу, касающемуся этой организации и её основателя Джулиана Ассанжа.

Бывшего военнослужащего Бредли Мэннинга, который после операции по смене пола стал Челси Мэннинг, обвиняют в передаче WikiLeaks более 700 тыс. засекреченных документов, в том числе видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке.