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В Мексике нашли мешки с человеческими останками 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сразу 18 пластиковых мешков с человеческими останками обнаружены властями на территории мексиканского штата Халиско, сообщил в пятницу прокурор штата Херардо Солис.
По его данным, страшная находка была обнаружена в районе города Тлахомулько во время операции военных по освобождению похищенных людей. Одному из похищенных удалось сбежать и попросить помощи у властей.
В итоге почти 50 спецназовцев ворвались в указанный этим человеком дом и освободили трех похищенных, а также после перестрелки задержали трех их похитителей.
Во время операции военные наткнулись на пластиковые мешки с разрубленными человеческими телами. По словам прокурора, сейчас задержанные доставлены в прокуратуру для допроса.
Штат Халиско давно считается неблагополучным по части активности организованной преступности. Картель "Халиско — Новое поколение" борется за контроль над наркотрафиком в этом штате.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
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В мире , Криминал , Генпрокуратура РФ , Мексика , Халиско
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