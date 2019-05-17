Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Как отмечается, решение о роспуске парламента еще не принято окончательно, а сам документ является пока предварительным.

Согласно СМИ, документ планируется подписать в день инаугурации Зеленского, то есть 20 мая.

Кроме того, в документе указана причина роспуска Рады: после того, как из коалиции вышли "Батькавщина" и "Самопомощь", две оставшиеся фракции насчитывают менее половины конституционного состава.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

До этого сам Зеленский настаивал на 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Рады в законодательные сроки.