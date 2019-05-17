Избранный президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти инициирует полномасштабный аудит государства, включая полную перепись населения, заявил член его штаба Руслан Стефанчук.
"Масштабный аудит — задача Зеленского номер один. Потому что первую задачу, которую он ставит, это понять, в каком состоянии сейчас находится страна. И это не только состояние самой страны. Мы должны в конце концов понять три основных составляющих: человеческий ресурс, финансовый и временной. Поэтому нам нужно понять, какие у страны финансовые обязательства, какой уровень инфраструктуры, какой уровень оборонки, сколько в этом государстве есть людей, в конце концов", — заявил Стефанчук в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, с переписью населения будет связана и кадровая политика главы государства.
"Потому что если окажется, что в Украине не 52 миллиона человек, а 30, то мы готовы поставить на рассмотрение вопрос количества народных депутатов и других представительских органов", — добавил член команды Зеленского.
Также он предположил, когда будут озвучены ключевые кадровые решения. "После инаугурации, я думаю, будет названо имя главы администрации президента. Что касается других назначений, которые являются квотой президента, то кандидатуры подготовлены, но обнародование будет лишь после того, как президент Украины войдет в администрацию, эти люди пройдут спецпроверку и антикоррупционную проверку", — подчеркнул Стефанчук.
Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Официальный представитель ведомства Екатерина Зеленко сообщила, что визит на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генерального секретаря НАТО.