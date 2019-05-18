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В Австрии разгорелся скандал из-за переговоров вице-канцлера с россиянкой 

Рамблер + ещё 16 9 минут назад
Как сообщают австрийские СМИ, вице-канцлер страны, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе уйдет в отставку после публикации видеозаписи его встречи с некой россиянкой Аленой Макаровой и попытках договориться с ней о поддержке в обмен на преференции в бизнесе, связанные с госконтрактами, передает ТАСС.
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Ранее сообщалось, что запись проверит Верховная прокуратура Австрии. По словам генерального секретаря министерства юстиции Кристиана Пильначека, пока по имеющимся вырезкам из видеозаписи невозможно оценить контекст происходящего и понять, был ли это просто разговор или имело место некая договоренность, которую можно считать уголовно наказуемым поведением.
Ставшая причиной громкого политического скандала видеозапись встречи Штрахе с «богатой россиянкой», которую представили как племянницу олигарха из окружения Путина, на Ибице в 2017 году была опубликована в материале немецких изданий Süddeutsche Zeitung и Spiegel.
В публикациях говорилось о том, что политик тогда обсуждал с россиянкой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung. В ходе длительной беседы Макарова и ее компаньон обещали выкупить 50% влиятельного издания, чтобы затем лоббировать в нем линию Австрийской партии свободы. На встрече также присутствовал еще один политик из этой партии Йоханн Гуденус с супругой.
В обмен на услуги Штраух якобы обещал Макаровой, что австрийскую строительную компанию Strabag лишат госзаказов, передав их ей.
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В мире , Видео , Австрия
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