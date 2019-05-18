В Австрии разгорелся скандал из-за переговоров вице-канцлера с россиянкой

Как сообщают австрийские СМИ, вице-канцлер страны, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе уйдет в отставку после публикации видеозаписи его встречи с некой россиянкой Аленой Макаровой и попытках договориться с ней о поддержке в обмен на преференции в бизнесе, связанные с госконтрактами, передает ТАСС

Обязанности вице-канцлера будет исполнять министр транспорта Норберт Хофер.

Ранее сообщалось, что запись проверит Верховная прокуратура Австрии. По словам генерального секретаря министерства юстиции Кристиана Пильначека, пока по имеющимся вырезкам из видеозаписи невозможно оценить контекст происходящего и понять, был ли это просто разговор или имело место некая договоренность, которую можно считать уголовно наказуемым поведением.

Ставшая причиной громкого политического скандала видеозапись встречи Штрахе с «богатой россиянкой», которую представили как племянницу олигарха из окружения Путина, на Ибице в 2017 году была опубликована в материале немецких изданий Süddeutsche Zeitung и Spiegel.

В публикациях говорилось о том, что политик тогда обсуждал с россиянкой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung. В ходе длительной беседы Макарова и ее компаньон обещали выкупить 50% влиятельного издания, чтобы затем лоббировать в нем линию Австрийской партии свободы. На встрече также присутствовал еще один политик из этой партии Йоханн Гуденус с супругой.

В обмен на услуги Штраух якобы обещал Макаровой, что австрийскую строительную компанию Strabag лишат госзаказов, передав их ей.