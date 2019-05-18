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Прокуратура Австрии проверит запись разговора вице-канцлера с «россиянкой» 

РИА Новости + ещё 5 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Верховная прокуратура Австрии проверит видеозапись, ссылаясь на которую СМИ сообщили, что нынешний вице-канцлер Австрии Кристиан Штрахе в 2017 году якобы обсуждал с россиянкой возможность получения от нее помощи на предстоящих парламентских выборах, сообщает издание Kurier со ссылкой на генерального секретаря министерства юстиции Кристиана Пильначека.
Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с предполагаемой россиянкой Аленой Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung, чтобы получить помощь на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, издания отмечали, что на встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые Макарова могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы, лидером которой является Штрахе.
Журнал пишет со ссылкой на видеозапись, что Штрахе, который на тот момент еще не занимал пост вице-канцлера, провел встречу с некой Аленой Макаровой на Ибице в июле 2017 года. На встрече присутствовал еще один политик АПС Йоханн Гуденус. При этом сами австрийские политики сообщили Süddeutsche Zeitung, что в ходе той встречи употребили изрядное количество алкоголя, и им сильно мешал языковой барьер.
"Верховной прокуратуре уже поручили провести проверку", — заявил изданию генеральный секретарь министерства, подчеркнув при этом, что "на данный момент имеются только вырезки из видеозаписи", по которым невозможно оценить контекст.
По словам Пильначека, с юридической точки зрения вопрос состоит в том, идет ли речь о простом разговоре или же о "конкретных указаниях на уголовно наказуемое поведение".
Как отметил генеральный секретарь министерства, прокуратура намерена запросить у изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung полную версию видеоматериала, после чего предпримет необходимые шаги. При этом проверка видеозаписи станет лишь первым шагом, отметил Пильначек, и вопрос о том, будет ли начато расследование, остается открытым.
Между тем разъяснений от Австрийской партии свободы (АПС) потребовала счетная палата Австрии. "Счетная палата вынуждена потребовать объяснений от АПС (Австрийской партии свободы)", — заявил представитель ведомства Кристиан Нойвирт в Twitter.
Председатель оппозиционной либеральной партии NEOS Беате Майнль-Райзингер в Twitter призвала к отставке Штрахе, заявив, что "новые выборы неизбежны". В свою очередь председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер сообщила в Twitter, что члены партии представили требование провести 22 мая внеочередное заседание Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).
"Штрахе и Гуденус должны ответить перед Национальным советом", — написала Ренди-Вагнер.
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В мире , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , Счетная палата , Австрия
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