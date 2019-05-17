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Зеленский готов начать диалог с Россией по Донбассу, заявили в его штабе 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Фото: Reuters
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов начать переговоры с Россией по ситуации в Донбассе в рамках "нормандского формата", заявил член его штаба Руслан Стефанчук.
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Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
"Позиция Владимира Александровича (Зеленского — ред.) заключается в том, что он готов начать диалог-переговоры с людьми, которые начали войну против Украины. Но это будет диалог, в котором примут участие наши партнеры", — сказал Стефанчук в эфире телеканала "112 Украина". Так он ответил на вопрос одного из телезрителей о том, готов ли Зеленский вести переговоры с Россией для разрешения конфликта в Донбассе.
По его словам, данные переговоры будут проводиться в границах "нормандского формата".
"Эти переговоры также ведутся в границах "нормандского формата". И тут мы, естественно, будем говорить. Потому что для того, чтобы о чем-то договориться, нужно начать говорить", — сказал Стефанчук.
Зеленский ранее заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о готовности ко встрече с главой российского государства, заявил, что Владимир Путин открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий.
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В мире , Политика , Украина , Германия , Франция
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