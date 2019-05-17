«С самого начала Запад возложил ответственность на Россию»: голландский учёный представил в Москве книгу о крушении MH17

Крушение лайнера MH17 на востоке Украины в 2014 года стало отправной точкой для «новой холодной войны» против России . С такой позицией в Москве выступил голландский профессор Кейс ван дер Пейл, который представил в столице книгу о трагедии малайзийского Boeing . В своей работе он попытался рассмотреть катастрофу самолёта в контексте геополитических событий, которые предшествовали крушению рейса MH17 и следовали за ним.

Профессор Кейс ван дер Пейл представил в Москве свою книгу под назвнием «Крушение самолёта МН17, Украина и новая „холодная война“. Взгляд через призму катастрофы».

В настоящее время автор живёт в Амстердаме . Он имеет звание заслуженного профессора в Центре глобальных исследований Британского университета Сассекс. Помимо прочего, Ван дер Пейл является инициатором создания народного трибунала по расследованию катастрофы.

По мнению Ван дер Пейла, катастрофа на востоке Украины в 2014 года стало отправной точкой для «новой холодной войны» против России.

В своей работе эксперт рассмотрел трагедию малайзийского «Боинга» с геополитической точки зрения и сопоставил её с рядом других событий, произошедших на мировой арене в 2014 году. В частности, он обратил внимание на шаги западных государств, направленные против России.

Сам автор в ходе презентации книги рассказал, что трагедию «Боинга» Malaysia Airlines следует рассматривать в более широком смысле — в контексте ухода Украины от дружественных ей стран в лице России и Белоруссии

Ван дер Пейл напомнил, что в минувшем мае Совместная следственная группа (ССГ) в ходе экстренной пресс-конференции обвинила в катастрофе MH17 Россию.

«Миру были представлены так называемые новые доказательства. На их основе Нидерланды и Австралия решили сделать заявление, что ответственность за сбитый самолёт лежит даже не на повстанцах с Донбасса, а именно на России. Такую позицию страны НАТО и Запада занимали с самого начала», — сказал профессор в ходе московской пресс-конференции.

Совместная следственная группа без России

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью Украины. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера, направлявшегося рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Украина обвинила в произошедшем военные формирования из самопровозглашённых республик Донбасса, однако те заявили, что не располагают вооружением, способным сбить самолёт.

В августе 2014 года была сформирована совместная следственная группа (ССГ), работающая под руководством Государственной прокуратуры Нидерландов. Помимо самой Голландии в её состав вошли Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина.

В 2016 и 2018 годах группа представила два промежуточных доклада, но Москва не согласилась с приведёнными в документах выводами. В Кремле обратили внимание на то обстоятельство, что комиссия включает в себя представителей Украины, но не России.

В январе 2019 года Генпрокуратура РФ заявила, что ССГ игнорирует представленные российской стороной сведения о катастрофе MH17. В ведомстве заявили, что комиссия не проявила интереса к документам, из которых следует, что лайнер сбила украинская ракета.

«Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, — украинская. Однако что мы видим опять? — заявил в январе заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко. — Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну: ССГ не проявила никакого интереса к этим документам».

В ведомстве отметили, что ССГ так и представила доказательств, которые подтвердили бы растиражированную СМИ информацию о причастности российских граждан к гибели MH17.

По словам Винниченко, даже несмотря на отказ включить Россию в состав ССГ российская сторона ответила на все девять запросов, которые за время расследования были направлены в Москву. В рамках этого взаимодействия РФ предоставила следственной группе «внушительный объём важнейших данных».

«Москва всё равно активно взаимодействовала с Нидерландами по линии национальных прокуратур и на протяжении всех четырёх лет предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе рейса МН17»​​​, — подчеркнул Винниченко.

В феврале 2019 года Россия подтвердила готовность к предметному разговору о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, с момента которой прошло почти пять лет.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, РФ «готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам ведущегося международного расследования».

«А как же свобода слова?»

До этого, в январе 2019 года, российская сторона заявила об отказе Нидерландов выдать материалы по делу MH17. Как рассказала Захарова, голландские власти требуют от российской стороны ответов на «уже удовлетворённые вопросы», а собственную информацию, которая могла бы помочь расследованию, Нидерланды не раскрывают.

По её словам, с 2015 года тянулась судебная тяжба между тремя голландскими изданиями и правительством Нидерландов. Захарова рассказала, что журналисты через суд пытались заставить свои власти предоставить общественности и следователям стенограммы заседаний кабинета министров, посвящённых крушению рейса МН17, а также встречи с экспертами, оценивавшими работу голландских властей в дни катастрофы.

«Правительство Нидерландов добровольно делать этого не захотело», — заявила представитель российского МИД. Она добавила, что на прошлой неделе Госсовет Нидерландов «поставил точку в деле, полностью встав на сторону правительства».

В этой связи Захарова упомянула решение Госсовета, согласно которому материал о расследовании по делу MH17 можно теперь вообще не раскрывать.

«А как же свобода слова, как же права журналистов и СМИ на получение данных, материалов и информации по не просто резонансному, а по… настоящей трагедии?.. Не являемся ли мы свидетелями попытки властей Нидерландов утаить всё то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса МН17?» — отметила Захарова.

В ходе презентации книги в Москве ван дер Пейл отметил, что ситуации со сбитым «Боингом» компании Malaysia Airlines не было вынесено никакого судебного решения.

«Основанием всему было обвинение, сделанное на экстренно созванной пресс-конференции Объединённой следственной группы», — сказал профессор.

Ван дер Пейл предположил, что катастрофа «Боинга» в скором времени может вновь стать предметом обсуждения на Западе.