Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Видео выступления главы государства опубликовано в Facebook. Обращение Порошенко приурочено ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.

"Я твердо убежден, что мы только усилимся в наших стремлениях восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом", — отметил Порошенко.

При этом действующий президент отметил, что Крым якобы превращается в плацдарм для размещения ядерного оружия. По его словам, именно так намерены использовать полуостров российские власти. В связи с этим он призвал усилить международное давление на Россию.

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет полуостров и "освободит крымских татар от оккупации". В свою очередь, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров в комментарии РИА Новости Крым назвал заявления о необходимости в освобождении голословными.

"Крымские татары на сегодняшний день в этом не нуждаются", — резюмировал он.

Крым стал российским в 2014 году после проведенного референдума. Более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве неоднократно отмечали, что жители региона сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Как заявил президент Владимир Путин , вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в госизмене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова выселили свыше 183 тысяч человек. После воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.