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Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам 

РИА Новости + ещё 5 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Зеленский высказался о возвращении Крыма
Видео выступления главы государства опубликовано в Facebook. Обращение Порошенко приурочено ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.
"Я твердо убежден, что мы только усилимся в наших стремлениях восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом", — отметил Порошенко.
При этом действующий президент отметил, что Крым якобы превращается в плацдарм для размещения ядерного оружия. По его словам, именно так намерены использовать полуостров российские власти. В связи с этим он призвал усилить международное давление на Россию.
Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет полуостров и "освободит крымских татар от оккупации". В свою очередь, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров в комментарии РИА Новости Крым назвал заявления о необходимости в освобождении голословными.
"Крымские татары на сегодняшний день в этом не нуждаются", — резюмировал он.
Крым стал российским в 2014 году после проведенного референдума. Более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве неоднократно отмечали, что жители региона сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в госизмене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова выселили свыше 183 тысяч человек. После воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
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Комментарии6
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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