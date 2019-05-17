Названы нововведения на инаугурации Зеленского

Стороны пришли к соглашению, что утренняя часть мероприятия должна быть проведена в Верховной Раде

"До этого команда Зеленского анонсировала съемки ролика. Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича" — Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идет "под купол"", — говорится в сообщении.

После этого состоится присяга военных новому Верховному Главнокомандующему. Для этого рассматривают две локации: Софийская площадь или Мариинка.

Также организаторы отказались от торжественного приема, который обычно завершает официальную часть инаугурации.

Ранее советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить инаугурация украинского лидера.