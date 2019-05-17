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Стало известно о присяге украинских военных лично Зеленскому 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские военнослужащие принесут присягу избранному президенту страны Владимиру Зеленскому в день его инаугурации. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Соня Кошкина.
По ее словам, присяга военных станет обязательным пунктом инаугурации Зеленского; она пройдет или на Софийской площади, или в Мариинском парке.
Конституция Украины не предусматривает обязательное принесение присяги военных новому главе государства. Подобной церемонии не было и на инаугурации действующего лидера страны Петра Порошенко. Еще до того, как Зеленский одержал победу на выборах, депутат Верховной Рады Антон Геращенко в интервью каналу PolitekA заявлял, что офицеры и солдаты приносят присягу не президенту, а присягу на верность народу Украины.
Присяга военных — не единственное новшество в инаугурации Зеленского. Кошкина рассказала, что избранный президент решил отказаться от традиционного банкета, на котором обычно глава государства знакомится и общается с иностранными гостями.
Перед самой церемонией команда Зеленского собирается снять видеоролик. «Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича" — Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идет "под купол"», — добавила журналистка.
Ранее 16 мая украинский парламент выбрал дату инаугурации Зеленского. Церемония пройдет 20 мая в 10:00 по киевскому времени (совпадает с московским) в здании Верховной Рады Украины.
Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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