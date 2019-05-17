Пока вы не уснули: кто заказал Захарченко 

«Наивно, что ли»: Путин ответил Малышевой
Контролировать школы должны губернаторы, заявила телеведущая Елена Малышева президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Коммерсант».
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ
Россия останется в ПАСЕ. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Путин назвал главное российское оружие
Лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике.
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута, сообщили в компании Nord Stream 2 AG, операторе строительства газопровода.
Крымский мост ударил по Украине
Функционирование Крымского моста негативно влияет на экономику Украины, сообщает Financial Times. В частности, значительные убытки терпят порты в Азовском море.
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, заблокировав возможность распустить парламент досрочно.
«Очень высокопоставленные»: кто заказал Захарченко
Экс-главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко заказали «очень высокопоставленные» граждане Украины, заявил РИА Новости его преемник Денис Пушилин.
Новый поворот: пилоты SSJ попали под подозрение
Экипаж потерпевшего катастрофу самолета Sukhoi Superjet 100 вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Побит рекорд взяток Захарченко
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил «рекорд взяток» полковника МВД Дмитрия Захарченко — 12 миллиардов рублей. Об этом Росбалту рассказали источники в спецслужбах.
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
В Тель-Авиве состоялся второй полуфинал Евровидения-2019. По его итогам в финал международного песенного конкурса вышли участники из десяти стран. В их числе представитель России Сергей Лазарев, исполнивший композицию Scream.