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Вице-канцлеру Австрии грозит отставка за встречу с «русской миллионершей» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В Австрии оппозиционные партии требуют новых выборов и отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе после появления видеозаписи, на которой он обсуждал с россиянкой поддержку на выборах. Об этом пишет Die Sueddeutsche Zeitung.
Встреча состоялась 24 июля 2017 года на Ибице. Штрахе встречался с "русской миллионершей" Аленой Макаровой. Она якобы планировала инвестировать "не вполне легальный" капитал в Австрии, в том числе обсуждалось приобретение ею австрийского издания Kronen Zeitung, лицензии на казино и контрактов на строительство автомагистрали. Штрахе обсуждал с богатой россиянкой получение помощи на предстоящих выборах.
Ранее сообщалось, что Штрахе и еще один политик АПС, присутствовавший на встрече, продемонстрировали готовность повлиять на результаты выборов при помощи денег.
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