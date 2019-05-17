Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского

России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского . Об этом сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

"РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Верховная рад Украины 16 мая назначала дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Согласно конституции, официальная церемония пройдет в сессионном зале парламента, где новый глава государства принесет присягу перед депутатами.