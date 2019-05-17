«Я люблю свою страну»: Гордон покинул украинский телеканал из-за России

Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман объявили об уходе с телеканала «112 Украина » из-за несогласия с пророссийской редакционной политикой.

Гордон заявил о своем уходе в прямом эфире «112 Украина» вечером 16 мая. Он отметил, что новый владелец канала Виктор Медведчук и его соратники пропагандируют «враждебные» идеи «русского мира».

«Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук», — приводит слова журналиста издание Гордон.ua.

Гордон отметил, что эфир 16 мая стал для него последним на «112 Украина», и заявил, что вернется на канал только в случае смены владельца.

Супруга Дмитрия Гордона Алеся Бацман также сообщила, что покидает телеканал «112 Украина».

«Друзья, сегодня была последняя программа «Бацман», которая вышла на «112 Украина»», — написала журналистка в Facebook.

По ее словам, Виктора Медведчука в эфире принадлежащих ему телеканалов «112 Украина» и NwesOne «стало настолько неприлично много», что дальнейшее пребывание на них она считает «контрпродуктивным и вредным».

На Украине Виктора Медведчука осуждают за тесные дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным . Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.