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«Я люблю свою страну»: Гордон покинул украинский телеканал из-за России 

Рамблер 8 минут назад
Фото: кадр программа
Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман объявили об уходе с телеканала «112 Украина» из-за несогласия с пророссийской редакционной политикой.
Гордон заявил о своем уходе в прямом эфире «112 Украина» вечером 16 мая. Он отметил, что новый владелец канала Виктор Медведчук и его соратники пропагандируют «враждебные» идеи «русского мира».
«Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук», — приводит слова журналиста издание Гордон.ua.
Гордон отметил, что эфир 16 мая стал для него последним на «112 Украина», и заявил, что вернется на канал только в случае смены владельца.
Супруга Дмитрия Гордона Алеся Бацман также сообщила, что покидает телеканал «112 Украина».
«Друзья, сегодня была последняя программа «Бацман», которая вышла на «112 Украина»», — написала журналистка в Facebook.
По ее словам, Виктора Медведчука в эфире принадлежащих ему телеканалов «112 Украина» и NwesOne «стало настолько неприлично много», что дальнейшее пребывание на них она считает «контрпродуктивным и вредным».
На Украине Виктора Медведчука осуждают за тесные дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.
Во время президентской кампании на Украине Медведчук приезжал в Москву и провел переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Комментарии30
В мире , Украина , Дмитрий Медведев , Виктор Медведчук , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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