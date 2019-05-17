Туда ей и дорога… Ангеле Меркель подыскали теплое местечко

Все-таки немцы — это сама доброта. Казалось бы, оно им надо — чужое горе, но нет, почитай, всей своей Германией проявляют заботу о дальнейшей судьбе Ангелы Меркель. Почитай и послушай. Пресса с телевидением только о том и твердят, что рано такому управленческому таланту на пенсию уходить. В смысле на пенсию рано, а уходить пора. Причем на повышение. И чем быстрее, тем лучше. Как раз и повод имеется. Через неделю ‒ выборы в Европарламент , а после них, как водится, надежды на перемены.

Почему бы Меркель и не стать их олицетворением, сменив Берлин на Брюссель

Там и место для нее подходящее в декабре освободится. Дональд Туск сдаст пост председателя Евросовета . Или, как его для солидности еще называют, президента ЕС . Меркель, правда, обещала оставаться канцлером ФРГ до 2021 года, но кажется, что на нее не обидятся, если она не сдержит слово. Ведь всем от этого только лучше станет. Немцам — точно. Во-первых, они получат во главе Союза своего человека. Во-вторых, этот человек, наконец, не будет во главе Германии. И вроде бы ничего плохого она им уже не делает. Как сделала один раз в 2015-ом, когда сказала: "Мы справимся!", так они до сих пор и справляются: "а эти мигранты когда-нибудь закончатся?".

Но к мигрантам они уже как-то привыкли, а к ситуации, когда власть ни туда и ни сюда, не могут. Пусть и длится она всего полгода, но бюргеры уже успели от нее устать. Хотя изначально идея считалась весьма перспективной. Меркель, чтобы не менять сразу всю себя на переправе, для начала отдала полномочия лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пообещав освободить кресло главы правительства через три года. Но не сыграл этот ее "ход конем". А куда ходить, если там — ферзь. Никто же и подумать не мог, что Меркель действительно захочет досидеть свой срок до конца.

В итоге все застыли в ожидании. И рейтинг христианских демократов тоже. Он все еще ниже 30 процентов. Поэтому в партии хватает желающих распрощаться с канцлерин да хоть сегодня. К ним, однако, не относится сама Аннегрет. По крайней мере, на словах. Сказала, что не будет выживать "мутти" из кабинета. Значит, ей надо помочь. Вот немцы и помогают. И не только они. По слухам, некто Обама тоже уговаривает старую подругу взять шефство над Европой. Но Ангела не сдается. По-прежнему заявляет, что после отставки завяжет с политикой. Кокетничает. Она же женщина. Что и доказала, намекнув в интервью Süddeutsche Zeitung, что может поработать на благо ЕС.