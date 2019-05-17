Схвачены причастные к убийству Захарченко

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Установлена схема операции: объявлены убийцы Захарченко 

Рамблер 18 минут назад
Организаторы, исполнители и заказчики убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко установлены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
«Установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков. Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации», — сказал Пушилин.
По его словам, среди заказчиков преступления — высокопоставленные граждане Украины и других стран.
Глава ДНР отметил, что не может называть конкретных фамилий, так как следствие продолжается. На данный момент задержаны члены одной из групп, причастных к убийству.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в донецком кафе «Сепар» при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в здании.
В мире , Видео , Александр Захарченко
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