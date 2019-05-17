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Схвачены причастные к убийству Александра Захарченко 

Вести.Ru 6 минут назад
Фото: Вести.Ru
Задержаны подозреваемые в убийстве первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Лидер ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что задержана одна из групп. Другую информацию он не стал сообщать, так как продолжается следствие, по окончанию которого имена задержанных будут оглашены.
Также Пушилин сказал, что ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, но на условиях учета интересов выбора и интересов граждан республики.
"Мы видели заявления, что Киев о судьбе Донбасса собирается говорить с Россией вместо того, чтобы говорить с нами. Это деструктивно", — подчеркнул Пушилин.
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта в донецком кафе "Сепар". Также был убит его охранник. Всего при взрыве ранения получили 11 человек. В расследовании преступления помогают российские эксперты-криминалисты.
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В мире , Денис Пушилин , Александр Захарченко , РИА Новости
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