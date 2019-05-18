Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна властями США 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: US Justice, Department
Постпред Северной Кореи при ООН Ким Сон направил генсеку организации Антониу Гутерришу протест в связи с арестом торгового корабля КНДР властями США.
Северная Корея направила генсекретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с протестом из-за ареста властями Соединенными Штатами своего торгового судна Wise Honest. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, американские власти захватили судно КНДР и отбуксировали к архипелагу Американское Самоа, являющегося колониальным владением США.
«США совершили незаконный и недопустимый акт, захватив торговое судно КНДР и отбуксировав его к архипелагу Американское Самоа.. под предлогом, что это судно нарушило положения внутреннего американского законодательства», — сказано в тексте письма.
Корейская сторона заявила, что действия США определяются как незаконный акт, противоречащий уставу ООН и международному праву. В письмо подчеркнули, что суверенное государство не может быть объектом юрисдикции другой страны.
«Этот акт отчуждения имущества ясно показал, что США действительно являются гангстерской страной, которой вообще нет дела до международного права», — заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон в письме Гуттерешу, его слова приводит Yonhap.
По его словам, генсек ООН должен принять экстренные меры и доказать справедливость Организации объединенных наций, внеся вклад в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.
Сухогруз КНДР Wise Honest, как сообщили в Минюсте США, был арестован по обвинению в нарушении международного режима санкций, который действует в отношении Северной Кореи. Как утверждают американские власти, судно осуществляло поставки угля из КНДР в другие страны, что было запрещено резолюциями Совбеза ООН.
ТК «Звезда»: последние новости
Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады Администрацию президента начала покидать команда Порошенко Британец купил на барахолке подлинник Пикассо за $293
Комментарии2
В мире , санкций КНДР , Антониу Гутерриш , Совбез ООН , ООН , Американское Самоа , КНДР , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Освободим татар от оккупации. Зеленский высказался о Крыме133
С командира подлодки требуют миллионы за аварию4
СК проверил парк после поручения Путина9
Посольство РФ возмутила статья про Крымский мост20
«Русская миллионерша» вызвала скандал в Австрии49
Видео
Освободим татар от оккупации. Зеленский высказался о Крыме
В мире Политика
Слова Дибровой о прислуге возмутили Сеть
Шоу-бизнес
Посольство РФ возмутила статья про Крымский мост
Политика
Меркель «присмотрела» себе новое место
В мире
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Что в нем российского. Лоза пропесочил Лазарева
Шоу-бизнес
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
Задержана мать оставленной в поликлинике в Москве девочки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение