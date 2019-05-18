КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна властями США

Северная Корея направила генсекретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с протестом из-за ареста властями Соединенными Штатами своего торгового судна Wise Honest. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, американские власти захватили судно КНДР и отбуксировали к архипелагу Американское Самоа , являющегося колониальным владением США.

«США совершили незаконный и недопустимый акт, захватив торговое судно КНДР и отбуксировав его к архипелагу Американское Самоа.. под предлогом, что это судно нарушило положения внутреннего американского законодательства», — сказано в тексте письма.

Корейская сторона заявила, что действия США определяются как незаконный акт, противоречащий уставу ООН и международному праву. В письмо подчеркнули, что суверенное государство не может быть объектом юрисдикции другой страны.

«Этот акт отчуждения имущества ясно показал, что США действительно являются гангстерской страной, которой вообще нет дела до международного права», — заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон в письме Гуттерешу, его слова приводит Yonhap.

По его словам, генсек ООН должен принять экстренные меры и доказать справедливость Организации объединенных наций, внеся вклад в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.